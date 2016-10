Schömberg Bläser gestalten die Hubertusmusse

Schömberg. Die Herbstsonne füllte das Innere der Wallfahrtskirche mit warmem Licht. Diese nicht alltägliche Atmosphäre war für die Hubertusmesse wie geschaffen. Zahlreiche Gläubige waren gekommen.

Das Parforcehorn-Ensemble aus Schömberg gestaltete den Gottesdienst. Das zehn Mitglieder zählende Ensemble musizierte mit klarer und exakter Tonabstimmung und verlieh der Hubertusmesse eine feierliche Ausstrahlung. St. Hubertus gilt als Schutzheiliger der Jäger.

Palmbühlpfarrer Josef Schäfer ging auf das ungewöhnliche Erlebnis ein, das nach der Legende Hubertus auf der Jagd in den Ardennen hatte. Das leuchtende Kreuz zwischen den Geweihstangen eines Hirsches war für den Einsiedler ein Zeichen zur Umkehr. Hier knüpfte Pfarrer Schäfer an die Begegnung des Zöllners Zacharias mit Jesus und dessen Worte nach der Heiligen Schrift – "bei dir will ich heute Gast sein" an. In beiden Fällen spüre man die verbindende Kraft der Begegnung, die nicht planbar sei, sondern "einem zuteil werde". Eine solche Begegnung könne zur "Sternstunde" werden, die es zu bewahren gelte.