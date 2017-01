Schömberg Betreiber des Skilifts optimistisch

Der Wintersportverein (WSV) Schömberg trainiert bereits fleißig auf einer seiner Skating-Loipen, während die Saison am Skilift Eulenloch durchwachsen anläuft. "Wir haben bisher wenig Schnee, nur rund acht Zentimeter", sagt Alexander Faas, einer der Betreiber des Skilifts Eulenloch. "Mit so wenig Schnee haben wir noch nie offen gehabt", bemerkt er. Zwar gebe es hier und da ein paar grüne Stellen, "aber es geht". Am vergangenen Wochenende sei der Betrieb am Lift, der auf etwa 620 Metern liegt, recht überschaubar gewesen. "Ich bin sogar selber zum Skifahren gekommen", schmunzelt er. Wartezeiten habe es praktisch gar keine gegeben – was ja nicht unbedingt schlecht sei. Die Aussichten für die kommenden Tage sehen aber ganz gut aus für das "Eulenloch": Kalte Temperaturen am Wochenende sorgen für Optimismus beim Betreiber-Duo Faas und Martin Riedt. "Ich hoffe, dass wir das Wochenende noch mitnehmen können", meint Faas. Den meisten Schnee gebe es erfahrungsgemäß aber sowieso erst im Februar.

"Viele sagen, wenn an Weihnachten kein Schnee liegt, kommt keiner mehr", erzählt der Liftbetreiber. Er halte das aber für falsch. "Der Winter fängt ja offiziell erst am 21. Dezember an", sagt Faas. "Februar oder sogar noch März sind da eher die typischen Wintermonate."

Gute Bedingungen