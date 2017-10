Schömberg Besucher erleben imposanten Konzertabend

Schömberg-Schörzingen. Das Gemeinschaftskonzert des Seniorenorchesters des Blasmusikkreisverbands Zollernalb und des Bezirksoldie-Blasorchesters aus Mindelheim in Schörzingens Festhalle hat die Besuchern begeistert, was am großen Applaus und den geforderten Zugaben abzulesen war.