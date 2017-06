Schömberg Beiträge niedriger als Empfehlung

Aufgrund steigender Nebenkosten, Tariferhöhungen beim Sozial- und Erziehungsdienst und der Schaffung neuer Betreuungsangebote steigen die Betreuungskosten stetig. Für die drei Kindergärten hat die Stadt Schömberg im Jahr 2016 rund 480 000 Euro ausgegeben. Hinzu kommen Zuschüsse von Land und Kirche sowie Elternbeiträge.

Die Spitzenverbände empfehlen, dass durch die Elternbeiträge 20 Prozent des Betriebskostenaufwands gedeckt werden sollen. Schömberg liege unter der Empfehlung; 2013 haben die Beiträge 13 Prozent der Kosten gedeckt.

Die Beiträge werden um zwei bis vier Euro angehoben. Für die Betreuung in der Kindergrippe fallen je nach Geschwisteranzahl Mehrkosten von etwa acht Euro pro Monat an. Aktuell zahlt eine Familie mit einem Kind für die Betreuung in der Kinderkrippe 284 Euro, ab Herbst 292 Euro. Die Spitzenverbände empfehlen einen Elternbeitrag von 325 Euro. Für die Betreuung eines Kindes in der Regelgruppe müssen Eltern mit einem Kind 94 Euro zusteuern. Ab dem kommenden Kindergartenjahr erhöht sich dieser Betrag auf 97 Euro. Damit liegt Schömberg 14 Euro unter der Empfehlung.

Für die Betreuung von Kindern unter drei Jahren wird das 1,5-Fache berechnet. Aktuell schlägt die Betreuung für Eltern mit einem Kind mit 141 Euro Selbstanteil zu Buche, ab dem kommenden Kindergartenjahr kostet die Betreuung 145 Euro.