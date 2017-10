Schömberg Bei Tour manches Kleinod entdeckt

Schömberg. Beim Start in Schömberg erhielten die insgesamt 38 Mannschaften aus den Kreisen Calw, Freudenstadt, Ludwigsburg und dem pfälzischen Germersheim ihr Fahrtenbuch, das sie über 86 Kilometer durch den Nordschwarzwald lenkte. "In bewährter Weise hat unser Sportwart Klaus Allgaier die Route erarbeitet", stellte MSC-Vorsitzender Bernd Petermann fest. Zur Probe fuhren er und seine Frau Ludgera Petermann sowie Erika und Otto Mitschele die Strecke im Vorfeld ab. "So gewährleisten wir jedes Jahr, dass nicht nur die Aufgabenstellungen alle schlüssig sind und wir wissen nach der Rundfahrt die Erfahrungen der Teams einzustufen", fasste Petermann zusammen, zumal die Probefahrer als Betreuer an den Stationen agieren.

"Die größte Herausforderung war das Schätzspiel", berichteten etliche Fahrer von einem großen Glas, in dem unzählige Tannenzäpfchen waren und deren Anzahl zu erraten war. Mit der Route über die Dörfer und Teilorte im Landkreis Calw entdeckten die Teams außerdem so manches Kleinod oder wurden auf überlieferte Namen und Gegebenheiten aufmerksam. So wurde beispielsweise in Hirsau nach Abt Wilhelm gefragt oder wann Zavelstein sein Stadtrecht erhielt, wie hoch Neuweiler oder der Mahdsbrunnen liegen.

Weg führt auch in den Wald