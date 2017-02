Schömberg Baustelle: Wieder viel Geduld auf B 294 gefragt

Mit Grauen werden sich die Schömberger an das Jahr 2015 erinnern, als es wegen der Sanierung der Buchenkurve zu Staus in der Glücksgemeinde kam. Besonders prekär war mitunter die Situation in der Ortsdurchfahrt bei der evangelischen Kirche an der Abzweigung Richtung Oberreichenbach.

Schwarzwaldstraße musste sogar gesperrt werden

Auch in der Schwarzwaldstraße stauten sich die Fahrzeuge. Sie war dermaßen überlastet, dass die Behörden die Notbremse zogen und die Schwarzwaldstraße sperrten. Der Verkehr wurde über Oberlengenhardt geleitet. Das Ordnungsamt Schömberg hatte die Maßnahme nach Rücksprache mit dem Regierungspräsidium angeordnet.