Schömberg Bauland und neues Feuerwehrhaus

Die freie Spitze, also die zur Verfügung stehenden Mittel für Investitionen betrage 2017 nur 623 000 Euro. Damit fehlten gegenüber den Vorjahren zwischen 1,1 und 1,3 Millionen Euro. Dies kann laut Sprenger nicht ohne Auswirkungen auf die geplanten Projekte bleiben. So sei unter anderem der dritte Bauabschnitt im Bereich Böhr-/Hintere Kirchstraße in Schörzingen zurückgestellt worden.

Im Verwaltungshaushalt, so Sprenger, seien die steigenden Kosten im Bereich der Kindergärten und der Betreuungsangebote der Schulen beachtlich, was die investiven Spielräume verkürze. Weiteres markantes Merkmal seien gestiegene Umlagen in der Größenordnung von 304 000 Euro, was auch eine Rekordeinnahme beim Einkommensteueranteil nicht ausgleichen könne.

Sprenger: "Letztlich sieht der Entwurf eine Neuverschuldung von 345 000 Euro vor bei Tilgungen von 109 000 Euro." Auch im Eigenbetrieb Wasserversorgung seien weitere Kredite von 59 000 Euro unumgänglich. Insgesamt liege die Gesamtverschuldung zum Ende des Jahres 2017 bei 354 Euro pro Kopf, also insgesamt 1,66 Millionen Euro. Der Rücklagenbestand werde nahezu auf das gesetzlich vorgeschriebene Mindestmaß zurückgefahren.

Sprenger betonte abschließend, dass die in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehenen Projekte "ohne eine deutlich steigende Verschuldung nicht zu finanzieren und somit unter dem Gebot des sparsamen Wirtschaftens nochmals intensiv zu prüfen sind, wobei auch alle Möglichkeiten für eine verbesserte Einnahmebeschaffung auf den Prüfstand kommen müssen."