Schömberg Bauen in der Altstadt ist angesagt

Weit voran geschritten sind inzwischen die Bauarbeiten auf dem Kinoareal. Hinter der Zehntscheuer entsteht dort quasi im Herzen der Altstadt ein neues, kleines Wohnquartier.

Zwei Einfamilienhäuser sind bereits bezogen. Gebaut wird derzeit noch am neuen Gewerbe- und Wohngebäudedas an der Suppenlochgasse entsteht, ebenso am Gesundheitszentrum im hinteren Bereich des Geländes.

Aber auch in der Alten Hauptstraße tut sich einiges. Die Firma BEWU bebaut das so genannte "Kreuzeck", das schon seit langem einer neuen Nutzung harrt. Einige potenzielle Investoren, die dort ein Gebäude geplant hatten, waren abgesprungen. Nun entsteht dort ein modernes Gebäude in L-Form, das über neun Wohneinheiten sowie einen Innenhof verfügen wird. Einige Meter weiter wird in der Alten Hauptstraße ebenfalls neuer Wohnraum in privater Regie errichtet. Vier Einheiten sind in dem neuen Gebäude geplant.

"Diese Projekte zeigen, dass das Wohnen in der Stadtmitte durchaus seinen Reiz hat und kurze Wege zu verschiedenen Infrastruktureinrichtungen wie Kindergärten, Schulen und Geschäften bietet", betont Sprenger. Damit werde die Ortsmitte gestärkt.

Das Wohnen in der Altstadt wird auch ein wichtiger Teil der Gemeindeentwicklungsplanung sein, für die der Startschuss mit einer Auftaktveranstaltung am 9. November in der Schömberger Stauseehalle fällt. So möchte die Stadt mit dem zentralen Bereich rund ums Rathaus ins Landessanierungsprogramm, das die Revitalisierung der Innenstädte und Stadtteilzentren durch Erhaltung und Modernisierung von Gebäuden sowie die Verbesserung des Wohnumfelds fördert.

Zudem informiert die Stadt die Bürger auf ihrer Homepage über das Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR), das im Rahmen der innerörtlichen Entwicklung die Reaktivierung und Umnutzung leerstehender oder ungenutzter Gebäude zu zeitgemäßen Wohn-, Büro- oder Gewerbeflächen, dorfbildgerechte Neubauten in Baulücken sowie umfassende Gebäudemodernisierungen zur Erreichung zeitgemäßer Wohnverhältnisse bezuschusst.