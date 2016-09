Schömberg Bären sind stärker als die Männer vom Bauhof

Tauziehen – ein echter Männersport, bei dem zwar alle an einem Strang ziehen, aber natürlich nicht in dieselbe Richtung. Insgesamt traten zwölf Mannschaften an – zwei mehr als im vorigen Jahr, und zwar mit jeweils fünf Mann, die buchstäblich um jeden Zentimeter kämpften. Der ausgetrocknete Grasboden staubte unter den schweren Stiefeln der strammen Athleten. Mehrere Durchgänge mussten die Teams bestreiten. Dabei spielte auch der Zeitfaktor eine Rolle bei der Bewertung.

"Alles passt, alles läuft wie geplant"

Die zahlreichen Zuschauer verfolgten bei herrlich warmem Sommerwetter vom schattigen Zelt aus das schweißtreibende Spektakel. Veranstaltet wurde das Ganze von der Freiwilligen Feuerwehr Schömberg. Stadtbrandmeister Armin Müller war mit den Vorbereitungen und dem Verlauf der Veranstaltung voll zufrieden: "Alles passt, alles läuft wie geplant, alles ist okay", sagte er. Die starken Männer vom städtischen Bauhof machten am Seil eine gute Figur, wenn sie auch am Ende nur "zweite Sieger" wurden.