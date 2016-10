Schömberg Autos mit sattem Brummen bieten was für Auge und Ohr

Die führte über rund 115 Kilometer an Stempelstellen in Siehdichfür, Höfen sowie Conweiler vorbei und war mit verschiedenen Aufgaben wie Schätzfragen, ADAC-Rauschbrille und Geschicklichkeitsspielen bestückt. Alle Teilnehmer mussten bei der Anmeldung ihren Kilometerstand angeben, wobei die zum Teil sehr "betagten" Fahrzeuge beachtliche Zahlen aufwiesen.

Unter den Startern war auch die Witwe von Alfred Kling, die als Beifahrer von ihrer Tochter Susanne Heiler in einem Audi GT an der 2008 ins Leben gerufenen Gedächtnisausfahrt teilnahm. Heuer kam es jedoch nicht auf PS und Geschwindigkeit an.

"Alle Teilnehmer müssen sich bei der Ausfahrt an die Straßenverkehrsordnung halten", erklärte MSC-Sportleiter Klaus Allgaier, dessen Frau Marlies eine Stempelstelle betreute, in der man mit Würfeln noch zusätzlich Punkte sammeln konnte.

Die Zielankunft und Siegerehrung fand dann in der unteren Kapfenhardter Mühle statt wo Bernd Petermann im Beisein von mehr als 80 Gästen dem Team Heinz Kling aus Schömberg für ein Jahr den Wanderpokal überreichen durfte. "Der Abstand zu Platz zwei war ganz knapp und wurde über die Kilometerzahl entschieden", berichtete der MSC-Vorsitzende.