Schömberg Ausstellung vermittelt ein Gefühl von Sommer und Urlaub

Passend zur Jahreszeit sind in der Sommerausstellung etliche Urlaubsimpressionen zu sehen, die Sehnsucht wecken – ob Kreta, Venedig oder die Eisberge auf Island. Die Arbeiten der beiden Künstlerinnen in Aquarell oder Acryl lassen die Betrachter gemäß dem Titel der Ausstellung in "Stimmungen und Momente" eintauchen. Tusche und Öl sowie Sand setzen zusätzliche Akzente in den Werken. Darstellungen von Tieren, Stillleben und das Thema Wasser runden das Ganze ab. Die Wahl der Farben zeugt dabei von individuellen Vorlieben der Künstlerinnen.

"Wenn wir ein Bild intensiv auf uns wirken lassen, befinden wir uns heute in der viel zitierten Achtsamkeit, die sogar unsere Gesundheit befördern kann", sagte Angela Steeb. Sie bezog sich dabei auf den Einfluss der einzelnen Werke auf den Menschen im Vergleich zur Flutüberreizung von flimmernden Bildschirmen.

Zusammen in Akademie ausgebildet