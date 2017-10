Schömberg Auktion für die große Friedenskerze beginnt

Wie es in dem Brief heißt, beginnt die Auktion am Montag, 30. Oktober. Das Anfangsgebot liegt bei 500 Euro. Bis 18 Uhr am Montag können Interessierte ihr Angebot per Fax abgeben. Am folgenden Tag erhalten alle Bieter Nachricht über das Höchstgebot und können bis zum darauf folgenden Freitag ein neues abgeben.