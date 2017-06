Schömberg Auf dem Gipfel nur Trubel und Platzmangel

Auch auf dem Dach der Tour, dem Stilfser-Joch auf 2757 Metern Höhe, ist er bereits gewesen – wobei er, nachdem er eine Kurve nach der anderen bewältigt hatte, dort oben seinen Augen nicht trauen wollte: mehr als 600 Motorräder waren bereits vor ihm angekommen, so dass es schwierig für ihn war, sein Gefährt überhaupt abzustellen.

Überrascht war Frech auch vom Touristen-Trubel an den Verkaufsständen, was er als Busfahrer bei früheren Ausflügen hinauf zum Gipfel so nicht erlebt habe.

Dass Urlaubszeit war, bekam der Schömberger auch am starken Verkehr zu spüren. Aufgrund der vielen Reisenden wurde er schon mal von der Polizei aufgefordert, so oft wie möglich auf Parkplätzen oder Straßenbuchten seine Fahrt zu unterbrechen, um die Fahrzeuge vorbeizulassen. Das Problem für ihn: Er hatte danach große Mühe, sich wieder in die Fahrzeugschlange einzufädeln.

Die nächsten Etappen will der Schömberger ruhiger angehen, auch angesichts der hohen Temperaturen. Der Sella-Pass und Großglockner stehen noch auf dem Reiseplan, bevor es durch das Zillertal wieder Richtung Heimat geht. Der Schömberger hofft, dass seine Zugmaschine, ein 35 Jahre alter Fendt Farmer 201 S, so zuverlässig bleiben wird wie bisher: "Ich hatte noch keine Panne."

Ende Juni, Anfang Juli will der Rentner wieder in Schömberg sein. Und er freut sich darauf: "Ich bin froh, wenn ich wieder nach Hause komme."