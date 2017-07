Schömberg Arbeiten vergeben

Die Sanitärinstallation wurde für 112 000 Euro an die Firma Schäfer aus Dotternhausen vergeben, die Lüftungsinstallation für 65 000 Euro an die Firma Rieber aus Albstadt und die Geländevorbereitung für 84 000 Euro an die Firma Koch in Ratshausen. Die Blitzschutzanlage liefert die Firma Fautz & Partner aus Villigendorf für 9000 Euro.