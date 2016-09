Schömberg Arbeiten gehen unmittelbar weiter

Allerdings lehnte das Kommunal nach Angaben von Ortsvorsteherin Birgit Kienzler einen Anschlussauftrag an die ausführende Firma ab, so dass diese Arbeiten beschränkt ausgeschrieben werden mussten. Drei Firmen gaben ein Angebot ab, die Arbeiten wurden an die Firma Walter Straßenbau aus Trossingen für rund 65 000 Euro vergeben.

Tommy Geiger hatte in diesem Zusammenhang vorgeschlagen, die Pflasterstreifen in der Bachgasse und in der Unteren Kirchstraße auszubauen und die Straßenbereiche zu asphaltieren. Denn im Zuge der zuvor vergebenen Bauabeiten müssten eh zwei Pflasterstreifen entfernt werden. Außerdem weist das Pflaster Beschädigungen aus.

Geiger wollte vor der Antragstellung jedoch abklären, ob es für seinen Vorschlag im Gremium überhaupt eine Mehrheit gibt. Dies ist der Fall, wie sich in der Sitzung am Dienstag zeigte. So wird dieses Thema laut Kienzler wohl in der nächsten Ortschaftsratssitzung offiziell behandelt werden.