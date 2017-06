Schömberg Anziehungspunkt geschaffen

Der Weißtannen-Erlebnispfad ist rund vier Kilometer lang. An zwölf Stationen gibt es Informationen rund um die Weißtanne. Außerdem können gerade Kinder aktiv werden und zum Beispiel dem Vogelgezwitscher am Wipfelphon zuhören. Am Tannomat können die Besucher Lebensmittel und Souvenirs erwerben. Die Palette reicht vom Honig bis zu kleinen Plüschtieren.

Für Kinderwagen geeignet

"Die Weißtanne prägt zu 50 Prozent unseren Wald und zieht sich wie ein roter Faden durch den Erlebnispfad, der auch für Kinderwagen geeignet ist", stellte Projektleiter Späth fest. "Die Gemeinde Schömberg hat in Baden-Württemberg den höchsten Tannenanteil und ich gratuliere zur Realisierung dieses Projekts", sagte Ewald Elsässer, Vorsitzender des Forums Weißtanne.

"Die 48 000 Euro Kosten werden zu 60 Prozent von der Leader-Aktionsgruppe Nordschwarzwald gefördert", sagte Leyn bei der Einweihung. Mit dem Pfad soll die Bedeutung der Weißtanne stärker ins Bewusstsein der Öffentlichkeit gerückt werden, so Leyn. Der Erlebnispfad bereichere das Tourismuskonzept von Schömberg, untermauerte der Leader-Vorsitzende, der Calwer Landrat Helmut Riegger vor der Enthüllung der Tafel zum Weißtannen-Erlebnispfad.