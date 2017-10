Schömberg "Antrieb sind das Singen und Helfen"

"Der Antrieb dafür ist das Singen und das Helfen", stellt Manfred Heinzler vom Missionskreis fest, weswegen viele der Sänger bei jedem Benefizkonzert des Missionskreises mitwirkten. Obwohl sich der Projektchor bereits zur ersten Probe getroffen hat, können neue Sänger einsteigen. Die Proben finden in der Alten Kinderschule statt.

Unterstützt wird der Projektchor des Missionskreises von Gesangsgruppen aus den Nachbargemeinden: Die Kirchenchöre aus Schörzingen und Hausen am Tann werden einen Part des Konzerts übernehmen. Außerdem wird der Liederkranz Schömberg einige Stücke darbieten.

Zwischen den Gesangsgruppen werden die Projekte vorgestellt, die mit den Spendengeldern, die durch das Benefizkonzert zusammen kommen, unterstützt werden. "Die Musik soll im Mittelpunkt stehen", meint Roland Schwenk.

Der Eintritt zum Konzert ist frei, Spenden für Projekte in Tansania werden erbeten. Mit der einen Hälfte des Erlöses wird ein Aids-Waisenhaus in Mbinga unterstützt. Der Rest hilft beim Aufbau einer mobilen Krankenstation in Litembo, die auch in abgelegenen Gegenden Menschen Zugang zu medizinischer Versorgung ermöglicht.