Schömberg Anmeldung zu Workshops

Mit einer 3D-Multivisionsschau entführt bereits am Freitag, 20. Oktober, auch Stephan Schulz seine Besucher nach Südafrika; Titel: "Von Kapstadt zum Kilimanjaro". Beginn ist um 19.30 Uhr im Kurhaus Schömberg. Im Rahmen der Finissage des Fotoherbsts am Samstag, 4. November, zeigt zudem Carsten Linde seine Lichtbild-Reportage "Wenn die Kraniche ziehen". Beginn ist um circa 20 Uhr im Kurhaus Schönberg.

Anmeldung zu allen Workshops und Eintrittskarten: Touristik & Kur Schömberg, E-Mail: touristik@schoemberg.de und unter Telefon 07084/1 44 44.

Schömberg. Hochkarätiges erwartet wieder Teilnehmer und Gäste. Alle zwei Jahre verwandelt der "Fotoherbst" die Gemeinde Schömberg in eine große Foto-Galerie. In diesem Jahr startet die Veranstaltungsreihe am Freitag, 6. Oktober, und läuft bis zur großen Finissage mit Preisverleihung am Samstag, 4. November. Der vierwöchige Ausstellungs-Marathon mit einem attraktiven Begleitprogramm für alle Foto-Freunde bietet vor allem Profi-, aber auch Amateur-Fotografen aus aller Welt ein spannendes Forum zur Präsentation ihrer Arbeiten. Den Ausstellungen ist ein mit Preisgeldern in Höhe von insgesamt 5000 Euro dotierter Wettbewerb vorgeschaltet.