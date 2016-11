Schömberg Anliegen: "Oifach schwäbisch"

Schömberg. "Oifach schwäbisch – oifach guad" ist das Lebensmotto des schwäbischen Autors Adelbert Barth, der mit "Flecka Gschwätz – s’ ganz Johr wonderfitzig" seinen ersten Band mit Kurzgeschichten auf Schwäbisch veröffentlicht hat. Der Autor liest am Dienstag, 15. November, ab 19 Uhr in der katholischen Bücherei in der Schömberger Zehntscheuer.