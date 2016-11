Schömberg Angst vor neuen Begehrlichkeiten

Schömberg. Die Menschen mit ihren Vorstellungen durch ein solches Budget stärker einzubinden, sei nach vielen Gesprächen gereift, sagte der Rathauschef als Begründung für sein Anliegen: "Wir wollen die Bürger motivieren, sich einzubringen." Bei der Begehung in den Ortsteilen seien viele Wünsche vorgetragen worden, die sich einfach realisieren ließen. Mit einem solchen Budget könnte die Gemeinde während des Jahres flexibel auf solche Vorstellungen reagieren. Es würden jedoch nicht Ideen verwirklicht, für die ein Gesamtkonzept notwendig sei. Ein solches Budget bedeute auch keinen Freibrief versicherte Leyn: "Der Gemeinderat entscheidet weiter."

Hinsichtlich der Höhe signalisierte Leyn Flexibilität. In der Sitzungsvorlage war die Rede von 50 000 Euro pro Jahr. Es könnten aber auch nur 25 000 Euro sein, sagte Leyn in der Sitzung.

SPD-Fraktionschefin Susanne Ring war jedoch enttäuscht von der Vorlage der Verwaltung, die sehr dürftig sei. Sie hätte sich mehr Erläuterungen gewünscht. So gehe daraus nicht hervor, welche Ziele überhaupt verfolgt würden und wie der Ablauf vonstatten gehen solle. Sie schilderte, wie andere Kommunen mit einem solchen Bürgerbudget umgingen. Als Beispiel nannte sie die Gemeinde Wustermark in Brandenburg mit knapp 8700 Einwohnern. Es hat damit eine vergleichbare Größe wie Schömberg. Dort sei für 2017 und 2018 ein solcher Topf mit jeweils 50 000 Euro eingerichtet worden. In einem bestimmten Zeitraum sollten die Einwohner Ideen zur Gestaltung des Ortes einbringen. Die Kämmerei habe 75 Vorschläge erhalten. Von der Verwaltung seien 25 Ideen ausgesucht worden. An einem bestimmten Tag hätten alle Einwohner ab 14 Jahren die Möglichkeit gehabt, über die eingereichten Anregungen abzustimmen. Jedoch nur 3,3 Prozent der Wahlberechtigten hätten sich an dem Urnengang beteiligt. Damit sei das von der Gemeindevertretung festgesetzte Quorum von zehn Prozent nicht erreicht worden.