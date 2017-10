Schömberg Angst vor Abschiebung: Asylbewerber stürzt sich aus Fenster

Schömberg - Ein Asylbewerber ist am Donnerstag in Schömberg aus dem Fenster seiner Unterkunft in der Salmbacher Straße gesprungen - wahrscheinlich aus Angst vor einer drohenden Abschiebung. Er zog sich bei dem Sprung aus etwa sieben Metern Höhe lebensgefährliche Verletzungen zu, wie die Polizei mitteilte.