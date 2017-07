Schömberg Angebot reicht von Kinderschminken bis zu Bastelarbeiten

In der Burghalde gab es einen intensiven Duft von frischem Heu. An mehreren Plätzen waren Heuböcke in unterschiedlicher Form aufgesetzt, wie sie im vergangenen Jahrhundert in vielen Regionen im Schwarzwald noch auf den Feldern und Wiesen insbesonders bei der Gewinnung von Klee als Raufutter zu finden waren.

Durchweg Betrieb herrschte dagegen an den aufgebauten Stationen. Vom Kinderschminken bis zu Bastelarbeiten war einiges geboten. Die Mitarbeiter des Heil- und Erziehungsinstituts haben sich Mühe gegeben, den Besuchern ein vielseitiges Programm zu bieten. Dafür zuständig war in diesem Jahr eine Gruppe BA-Studenten, die von der Ideengebung, über den Einkauf und den Ablaufplan bis zur Ausführung federführendes Organ waren.

60 Mitarbeiter