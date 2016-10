Schömberg Andreas Selig verlässt Gemeinde

Verschiedene Optionen

Das Auslaufen des Vertrages kommt Selig gelegen, denn er sucht schon seit einiger Zeit eine neue Herausforderung: "Für die Zukunft prüfe ich noch verschiedene Optionen". "Natürlich gebe ich bis zum Vertragsende noch mal richtig Gas", verspricht er und verweist dabei auf einige Großveranstaltungen und Hochzeiten, die er bis Ende März 2017 mit seinem Team im Kurhaus Schömberg noch stemmen wird. Außerdem ist ein Silvestergala-Abend geplant. Selig lobte die Zusammen mit der Kommune: "Die Kooperation mit dem Gemeinderat war richtig gut."

Rathauschef Matthias Leyn bedankte sich bei Selig für seinen Einsatz in den vergangenen fünfeinhalb Jahren. "Mir ist bewusst, dass das Kurhaus mit seinem Restaurant in der jetzigen Konstellation ein nicht einfach zu betreibendes Objekt ist", so Leyn.