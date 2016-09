Schömberg Am Neuhaus gibt es einiges zu tun

Wichtig ist laut Dannecker vor allem, den Dachstuhl zu sichern. Die verzapften Balken seien nach außen geschoben und drückten auf die Außenwände. "Wir müssen jetzt dafür sorgen, dass die Balken nicht mehr auf die Wände schieben." Dies sei allerdings mit aufwendigen Arbeiten verbunden.

Des Weiteren setze sich im ehemaligen Schankraum des Gasthauses eine Wand, so dass sich bereits Risse in den Wandfresken gebildet hätten. So müssten die Wandbilder von Koch gesichert werden. Wie Restaurator Holzinger sagte, sei er schon seit 2007 immer mal wieder im Neuhaus gewesen. Er zeigte sich begeistert von dem ehrwürdigen Gebäude, das gleich einige Besonderheiten aufweise.

Seien die Notmaßnahmen erledigt, bestehe für die Initiative zunächst kein Zeitdruck mehr, betont Dannecker. Dann könne in Ruhe weiter überlegt werden, wie es mit dem Neuhaus weitergehen werde. Wie berichtet, ist daran gedacht, zeitnah einen Förderverein zu gründen, der sich um den Erhalt des Gebäudes und die Arbeiten von Konrad Albert Koch kümmern will. Dafür freilich seien noch weitere Mitstreiter, vor allem aus Schörzingen, nötig.

Demnächst wird der Rottenburger Heimatforscher Peter Wagner zusammen mit dem Albverein sein Buch über Koch herausbringen. In diesem Zusammenhang sind auch Ausstellungen mit Werken von Koch in Schömberg und Ulm geplant, wo er lange lebte und arbeitete. Und auch über die künftige Nutzung des "Neuhaus" als "Heimatstube" oder Versammlungsort wird man sich Gedanken machen müssen. Restaurator Holzinger: "Ein Gebäude ohne Nutzung entwickelt eine eigene Dynamik. Das ist schlecht."