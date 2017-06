Schömberg Alternativen zur Schulmedizin

Enorme Fortschritte

"Die Schmerztherapie hat in den vergangenen zehn Jahren enorme Fortschritte gemacht und wurde perfektioniert", führte Sauer aus. Allerdings genügten bei chronischen Schmerzen Medikamente nicht. Im Paracelsus-Krankenhaus greife hier ein therapeutisches Gesamtkonzept und die multimodale Behandlung. Die anthroposophische Medizin habe den gesamten Menschen einschließlich seiner biografischen Situation im Blick, so Sauer. Er erläuterte Therapien wie Hyperthermie, Wickel und Auflagen mit natürlichen Wirkstoffen wie Mistel, Ingwer, Birke Physiotherapie mit rhythmischer Massage und Einreibungen sowie Mal- und Musiktherapie. "Der Patient braucht Wärme in allen Facetten, auch die im psychischen Bereich durch Berührungen und Zuwendung", ist sich Sauer sicher.

Breitkreuz stellte die Inte­grative Onkologie vor, die moderne wissenschaftliche Behandlungsmethoden in Unterlengenhardt zusammenbringt. "Krebs ist etwas anderes als ein vereiterter Zahn oder eine Lungenentzündung. Mit der Diagnose Krebs bin ich als ganzer Mensch gefordert, Ich kann mich nicht mehr auf meinen Körper verlassen", so Breitkreuz weiter. Krebs beeinträchtige das ganze Lebensgefüge. Der Mensch erlebe einen seelischen Abgrund, eine abgrundtiefe Angst. Deshalb greife gute Medizin auf allen Ebenen, auch auf der Ich-Ebene. Fragen wie "Ich bin aus meiner Bahn geworfen, wie halte ich Stand, wie finde ich Sinn, wie kann ich an diesem Widerstand wachsen?" seien existenziell für Krebs-Patienten. "Die Therapie soll nicht nur das Kranke schädigen durch Bestrahlung oder Chemotherapie, sondern auch das Gesunde stärken. Krebstherapie ist nicht Entweder-Oder, sondern Balance", führte Breitkreuz aus.