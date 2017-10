Schömberg Alte Burg und Schuhmuseum

Schömberg. Das bedeutete für die französischen Freunde eine Anfahrt von knapp 700 Kilometern. Und wenn sie in diesem Jahr ein deutsches Wort gelernt haben, so wäre es das Wort "Umleitung"; denn es war wegen der vielen Baustellen nicht ganz einfach, das Ziel zu finden.

Mit telefonischer Hilfe haben es dann aber auch die Letzten geschafft, sodass man am Abend im Kaminzimmer, welches für die Gruppe reserviert war, gemütlich beisammensitzen und Neuigkeiten austauschen konnte.

Am nächsten Tag stand zunächst die Besichtigung der Burganlage Berwartstein in Erlenbach auf dem Programm. Die Burg stammt aus dem 11./12, Jahrhundert und besticht durch ihre exponierte Lage auf einem hohen Sandsteinfelsen. Dort lebte im Mittelalter der berüchtigte Ritter Hans Trapp, mit dem den Kindern im Elsass heute noch gedroht wird. Unglaublich, zu welchen Bauleistungen die Menschen vor so langer Zeit fähig waren. So gibt es einen 104 Meter tiefen Brunnen, der innerhalb der Burg in den Felsen gehauen wurde. Während der kurzweiligen Führung wurde die "gute, alte Zeit" wieder lebendig, die so gut eben nicht gewesen war.