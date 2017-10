Schömberg Alte Burg und Schuhmuseum in der Südpfalz

Am nächsten Tag stand zunächst die Besichtigung der Burganlage Berwartstein in Erlenbach auf dem Programm. Die Burg stammt aus dem 11./12, Jahrhundert und besticht durch ihre exponierte Lage auf einem hohen Sandsteinfelsen. Dort lebte im Mittelalter der berüchtigte Ritter Hans Trapp, mit dem den Kindern im Elsass heute noch gedroht wird.

Unglaublich, zu welchen Bauleistungen die Menschen vor so langer Zeit fähig waren. So gibt es einen 104 Meter tiefen Brunnen, der innerhalb der Burg in den Felsen gehauen wurde. Während der kurzweiligen Führung wurde die "gute, alte Zeit" wieder lebendig, die so gut eben nicht gewesen war. Am Nachmittag wurde nach einer Wanderung ein Erzbergwerk besichtigt, in dem mehr als 300 Jahre lang Erz abgebaut wurde und das seit 40 Jahren ein Schaubergwerk ist. Interessant war am folgenden Tag der Besuch des Schuhmuseums in Hauenstein.

Die französischen Teilnehmer wussten nicht, dass dort einmal ein Zentrum der deutschen Schuhindustrie bestand. Aber wieso diese sich ausgerechnet in dieser Region etabliert hatte und wie die Entwicklung der Schuhherstellung vor sich ging, war auch den deutschen Teilnehmern bis dahin nicht bekannt.