Schömberg Aktionstag wird zum Besuchermagneten

"Und die kamen zu unserem Erstaunen auch aus weiter entfernt gelegenen Regionen", berichtete Ulrike Mayrhofer vom Schömberger Verein "Tourismus, Handel und Gewerbe (THG)". Manche Gäste seien beispielsweise aus Bietigheim-Bissingen oder Illingen gekommen. Die wohl längste Strecke hatte aber das Berliner Comedy-Duo "Die Geliebten – Erdmund und Elsa" zurückgelegt.

Zum dritten Mal mischten sie frech und witzig das Geschehen beim Aktionstag auf – und ließen es sich auch nicht nehmen, die Kofferversteigerung mitzugestalten. Immerhin zehn dieser Gepäckstücke standen am Bühnenrand und hatten insgesamt einen Inhalt von 2500 Euro, den Gewerbetreibende zur Verfügung stellten. Gutscheine und Sachpreise aus allen Branchen warteten auf ihre neuen Besitzer.

Während Erdmund auf der Bühne Mayrhofer unterstützte, trieb Elsa im Publikum ihren Schabernack. Zur Gaudi der Zuschauer brachte sie zum Abschluss der Versteigerung ihren selbstgebastelten Koffer an den Mann – an den Besucher Markus – und landete bei eben diesem auf dem Schoß. Insgesamt kamen bei der Kofferversteigerung 980 Euro zusammen, die der evangelischen Jugendarbeit in der Gemeinde zugutekommen.