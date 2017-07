Schömberg AfD verteidigt geplante Einlasskontrollen

Der Pressesprecher des Kreisverbandes Calw/Freudenstadt der AfD, Uwe Burkart, macht nun in einer Pressemitteilung deutlich, dass die gemeindeeigene Touristik und Kur (TuK) als Vermieterin zur Auflage gemacht habe, dass der Veranstalter für die Ordnung und Sicherheit der Veranstaltung verantwortlich sei und dafür Sicherheitspersonal in ausreichender Anzahl zur Verfügung stellen müsse.

"Als demokratische Partei, die sich für die Rechtsstaatlichkeit einsetzt, ist es für uns eine Selbstverständlichkeit, die genannten Auflagen zu erfüllen", heißt es in der Pressemitteilung. Wer sich im Veranstaltungs- und Versammlungsrecht auskenne, der wisse, dass es unerlässlich sei eine Formulierung "Gäste können (müssen aber nicht) zugelassen werden" zu formulieren, um das Hausrecht zu haben und bei "Störern" oder sich undemokratisch und sabotierend aufführenden Personen durchsetzen zu können, heißt es in der Mitteilung weiter. Auf Nachfrage unserer Zeitung fügte Burkart hinzu, dass hingegen Gäste, die Positionen der AfD kritisierten, kommen dürften. Der Hinweis, wonach Gäste eingelassen werden können, sei außerdem deshalb auf das Plakat gedruckt worden, um von vorneherein klar zu machen, dass die Partei nicht jeden reinlassen müsse. "Bundesweit sehen sich Repräsentanten unserer Partei immer wieder Angriffen auf ihr Leib und Leben und/oder Eigentum ausgesetzt. Daher sind entsprechende Sicherheitsmaßnahmen – insbesondere auch zum Schutz der Gäste – leider nötiger denn je", so Burkart in der Mitteilung.

Fragerunde für Gäste