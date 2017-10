Schömberg Acht Einzelzimmer für Kinderklinik

Schömberg. Dazu wird das Gebäude um drei Meter erhöht. Die Hälfte dieses neuen Stockwerkes nutzt die Kinderklinik dazu, um acht Einzelzimmer zu bauen. Im Juli hätten die Arbeiten begonnen, teilte Michael Remmler, Verwaltungsleiter der Kinderklinik Schömberg, auf Anfrage des Schwarzwälder Boten mit. "Im Juni 2018 soll alles fertig sein", fügte er hinzu. "Damit wollen wir den Bedarf in Zukunft decken", so Remmler. Dafür gebe die Klinik 2,2 Millionen Euro aus, rechnete der Verwaltungsleiter vor. Statt 62 hat das Krankenhaus in Zukunft 70 Betten. Derzeit besitzt die Klinik ausnahmslos Doppelzimmer.

Altsubstanz erneuert

Nach Remmlers Worten wurde das Bettenhaus im Jahre 2000 bezogen. Insgesamt besteht die Kinderklinik aus fünf Gebäuden. Deren Altsubstanz sei im Laufe der Zeit komplett erneuert worden, so der Verwaltungsleiter. Gegründet wurde die Kinderklinik im Jahre 1972.