Zufrieden mit den Anmeldezahlen ist Nadja Sprenger, die die ökumenischen Kinderbibeltage in Schömberg leitet. Drei Tage lang sind rund 80 Kinder in der Stauseehalle Gott auf der Spur. 35 Betreuer sind dabei im Einsatz. Jan Hunsmann vom Jugendverband "Entscheiden für Christus" bringt den Kindern biblische Geschichten nahe. Jeder Tag steht unter einem anderen Motto. Gestern hieß es "Gott ist wie ein Künstler". Nach der gemeinsamen Begrüßung mit Musik, Tanz und Bewegung vertiefen die Teilnehmer das Thema in Kleingruppen, die sich in den Klassenzimmern in der angrenzenden Grundschule treffen. Am heutigen Abschlusstag steht der Bau einer Spielstraße auf dem Programm. Zudem findet ab 17.15 Uhr mit den Eltern der gemeinsame und festliche Abschluss der Kinderbibeltage statt, bei dem auch gezeigt wird, was die Kinder während den drei Tagen gelernt und gebastelt haben. Foto: Visel