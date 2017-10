Schömberg 60 Kilometer zurückgelegt

Nun waren sieben Mitglieder mit ihren Traktoren, die zwischen 51 und 65 Jahren alt sind, beim siebten Traktorentreffen bei den Harthöfen dabei.

Die Streckenführung hatte Josef Schmidberger ausgearbeitet, der den Tross mit seinem Kramer bei schönstem Herbstwetter auch anführte. Die Teilnehmer waren unter seiner Leitung mit wenigen Ausnahmen auf den so genannten "Grüner-Plan-Wegen" unterwegs.

Ein Zwischenstopp wurde bei der Kapelle zwischen Hausen am Tann und Tieringen eingelegt. Innehalten und Dank für die guten und unfallfreien Fahrten war an diesem Sonntag, zumal das Erntedankfest gefeiert wurde, angesagt. Nach fast 60 gefahrenen Kilometer kehrten die Teilnehmer zum Abschluss noch in Schömberg ein.