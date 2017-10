Schömberg 53. Kinderartikel-Börse ist ein voller Erfolg

An zwei Tagen haben rund 80 Helferinnen die Halle in einen Basar verwandelt. Schließlich mussten mehr als 6500 Artikel von 140 Anbietern sortiert und verkaufsgerecht ausgelegt werden. Die Resonanz in der Bevölkerung war enorm. Unterstützt wurde die Börse von der Klasse sieben der Werkrealschule mit Klassenlehrerin Julia Messner.

Die Vorsitzende des Schulfördervereins, Verena Zimmerer, hatte mit ihrem Team am Verkaufstag alle Hände voll zu tun. Aber alle Helfer waren mit dem Verlauf und dem Ergebnis zufrieden. Der Reinerlös kommt den Schömberger Schulen für besondere Projekte, Veranstaltungen sowie für Schullandheim-Aufenthalte zugute. Die nicht verkauften Waren gehen an den Kinderschutzbund in Balingen.