Schömberg 30 Helfer retten Fische aus dem Vorsee

Schömberg. Für die Helfer sei es oft Schwerstarbeit in dem kleinen Blechboot gewesen, berichtet Karl-Heinz Seibold, der Vorsitzende des Vereins: Mit Handnetzen fischten sie die Fische heraus und verfrachteten sie in einen eigens für diesen Einsatz gemieteten Transporter mit Sauerstoffzufuhr. Dort wurden sie gesichtet, ausgemustert und in den Stausee oder auf andere Seen verteilt.

Der Vorsee dient als sogenannter "Schlammfänger" für den Stausee. Viele Fische von Karpfen über Zander, Barben, Aale bis hin zu Schleien tummeln sich in dem vom Fischerverein Balingen-Schömberg betreuten Gewässer. Alle sechs Jahre wird er auf Anordnung des Regierungspräsidium Tübingen jedoch abgelassen.

Vergangenen Donnerstag wurde dazu das Wehr geöffnet und das Wasser abgelassen. "Da hat uns allerdings der Biber einen Strich durch die Rechnung gemacht", sagt Karl-Heinz Seibold. Immer wieder habe das Tier sein Revier verteidigt und die Abläufe in der Nacht wieder fest verschlossen.