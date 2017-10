Schömberg 10 000 Euro für Klinik gesammelt

Mehrere Aktionen

Anja Aldinger, Inhaberin der Salaveo by Anja Aldinger in Nagold, nutzte die Gelegenheit, um mit ihrer Mannschaft bei mehreren Veranstaltungen auf die Kinderklinik Schömberg aufmerksam zu machen. Allein auf dem Nagolder Weihnachtsmarkt wurden 500 Lose verkauft, mit denen man tolle Gutscheine für die gemütliche Salzgrotte, für das Floatingbecken (Schweben wie im toten Meer) oder entspannende Massagen gewinnen konnte. Aber auch beim ersten Iceberg Ladies Lauf auf dem Eisberg, im Salaveo-Shop oder bei den Gesundheitsmessen in Altensteig und in Herrenberg wurde fleißig für das neurologische Fachkrankenhaus für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene gesammelt.

Alle hatten eine große Freude, wenn die Münzen den Schlund der Dino-Spendenkasse herunterkullerten. Einige Kinder verwendeten ihr ganzes Taschengeld und fütterten damit den Dino, um dadurch Frühchen, Kindern mit leichteren oder schweren Beeinträchtigungen bis hin zu Wachkomapatienten zu helfen.