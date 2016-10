Schiltach Zwölf Mitarbeiter bringen 300 Jahre Erfahrung mit

Auf zusammen 300 Jahre Hansgrohe Erfahrung bringen es die Geehrten. Sie wurden für ihre 25-jährige Dienstzugehörigkeit zum Sanitärhersteller ausgezeichnet.

Richard Grohe, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Hansgrohe SE, nahm die Jubilarsehrung in der Hansgrohe Aquademie in Schiltach zum Anlass, den anwesenden Mitarbeitern zu danken: "Langjährige Mitarbeiter wie Sie sind der Grund für unseren Erfolg. Ihr reicher Schatz an Erfahrung und Ihr persönliches Können zählen zu den wichtigsten Gütern unseres Unternehmens. Sie können stolz darauf sein, was Sie erreicht haben und auch ich kann Ihnen sagen: Hansgrohe ist stolz auf Sie."

Urkunde und Präsent übergeben