Schiltach (sw). Zwei Einsätze hatte die Feuerwehr Schiltach in den vergangenen Tagen. So war es am Freitag zu einem Fehlalarm bei der Firma Grießhaber gekommen. Inder Trafostation hatte ein Brandmelder ausgelöst. Eine Ursache konnte nicht festgestellt werden. Zu einem Kleinbrand wurde die Wehr dann am gestrigen Dienstag gegen 7 Uhr an die gleiche Firma gerufen. Dort hatte ein Schweißapparat Feuer gefangen. Nachdem das Gerät vom Strom getrennt war, erlosch das Feuer noch vor Eintreffen der Wehr. Ein Eingreifen war nicht mehr erforderlich.