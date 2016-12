Schiltach Zu teuer: Gemeindebüro zieht nicht ins Pfarrhaus

Schenkenzell (lh). Ins Erdgeschoss des Pfarrhauses in Schiltach wird nun doch kein Pfarrbüro eingebaut. Grund sind die hohen Kosten von rund 500 000 Euro. Wie Kirchengemeinderat Gerhard Bühler bei der Zusammenkunft in der Kirche in Schenkenzell bekannt gab, sei der Oberkirchenrat der evangelischen Landeskirche Baden in Karlsruhe von der Vorstellung, das Pfarrhaus mit Büroräumen im Erdgeschoss, einer Pfarrerwohnung im ersten Obergeschoss und Kinderzimmer im zweiten Dachgeschoss auszugestalten, wieder abgerückt. Eine solch hohe Summe in das alte Gebäude zu investieren mache keinen Sinn.