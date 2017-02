Schiltach Zu hohe Hürden für eine zusätzliche Umleitungsstrecke

Für den Ausbau der Straße "Vor Ebersbach", so berichtete Grießhaber im Gemeinderat, habe die Stadt "ordentliche Angebote bekommen". Vier Firmen hätten sich beworben, günstigster Bieter sei die Firma Bantle aus Bösingen, die mit einem Angebot von 1,185 Millionen Euro "weit unter der Kostenberechnung" liege. Das Unternehmen sie bei bisherigen Bauvorhaben "auch immer gut mit den Anwohnern umgegangen", freute sich Haas, denn dies ist bei der Baumaßnahme bei "Vor Ebersbach" ein entscheidendes Thema.

Neben einem Gutachten, so Haas, wäre es für eine Umleitung über die Jahnstraße auch eine "vorgezogene Ausgleichsmaßnahme" erforderlich geworden, deswegen habe er nach Abstimmung mit den Fraktionsvorsitzenden diesen Weg auch nicht weiter beschritten, bekundete Haas in der Sitzung des Gemeinderats. Das alles "gehe etwas zu weit", sagte Haas, unter diesen Rahmenbedingungen des Gesetzgebers" gebe es in der Kürze der Zeit "keine Chance den Leuten entgegenzukommen". Es liege "nicht am Sparwillen der Stadt", betonte Haas, zumal die Kosten für die Herstellung der zusätzlichen Umleitung neben Heidelbeerbühl/Kesslerhalde in der Ausschreibung drin seien. Auch seitens der Anwohner hätte es keine Probleme gegeben, so Haas, sie hätten dem Weg zugestimmt.