Schiltach Zahlreiche Bänke laden zum Verweilen

Schiltach/Schenkenzell. So erfordert jedes Jahr die Kennzeichnung und das Sauberhalten der ausgewiesenen Wanderwege einen enormen Zeitaufwand, der ehrenamtlich hauptsächlich von den Wegewarten und Freiwilligen des Vereines erbracht wird.

Um die Wege im Vereinsbereich für die Wanderer möglichst attraktiv und angenehm zu gestalten, hat der Schwarzwaldverein Schiltach/Schenkenzell auch in diesem Jahr ...außer der Pflege wieder einigen erheblichen Aufwand betrieben und mehrere Sitzgruppen und Bänke instandgesetzt oder erneuert. So war im August das Kinderferienprogramms auf der Grumpenwiese Anlass, die über die Jahre marode gewordenen Sitzbänke in einer mehrtägigen Aktion wieder instand zu setzen: Dort wurden insgesamt zwei Sitzgruppen überschliffen und neu gestrichen werden. Die Sitzbänke um die Feuerstelle waren allerdings so marode, dass sie komplett erneuert werden mussten. Um genügend Sitzplätze bieten zu können, entschlossen sich die Aktivisten zwei zusätzliche Bänke aufzustellen. Die Feuerstelle selbst hatte auch eine gründliche Säuberung nötig: Fünf Schubkarren mit Asche, Holz- und Steinresten, aber auch Glasscherben und Dosen mussten entsorgt werden. Der SWV hofft, dass diese Kraftanstrengungen nicht umsonst waren und appelliert an alle Nutzer, diesen schönen Freizeitort der Stadt Schiltach so verlassen, wie er vorgefunden wurde.

Der Mattenweiher direkt am Fernwander-Mittelweg ist für viele Wanderer immer wieder ein willkommener Rastpunkt und wird stark frequentiert. Auch hier war die Sitzgruppe so stark in Mitleidenschaft gezogen, dass sie teilweise ersetzt werden musste. Zwei Sitzbänke wurden restauriert und drei neue zusätzliche Sitzbänke rund um den Weiher bieten jetzt weitere Sitzgelegenheiten. Am sonnigen Waldrand oberhalb des Mattenweihers soll eine von Mitgliedern des SWV hergestellte Sonnenliege eine weitere Möglichkeit zur Entspannung bieten.