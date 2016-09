Schiltach/Wolfach Schwangere bleiben auf der Strecke

Die Eltern helfen sich selbst, bilden Netzwerke, formieren sich per Whatsapp und Facebook. "In der neunten oder zehnten Schwangerschaftswoche empfahl mir der Frauenarzt, dass ich mich auf die Suche nach einer Hebamme mache. Damit war ich fast schon spät dran. Das kann es doch nicht sein", berichtete Nicole Laurent aus Schiltach. Yvonne Bonadio hatte sich bereit erklärt, die Schwangere zu betreuen. Die Hebamme habe damals Klartext gesprochen, dass sie vielleicht nur noch drei Wochen arbeiten könne – oder fünf Jahre. Wird schon gut gehen, hofften die Mütter. Aber mit dem Geburtsvorbereitungskurs im Treffpunkt ist nach der Berufsaufgabe von Bonadio nun doch Schluss. Einige Frauen fanden neue Hebammen, fahren aber teils bis Offenburg oder Villingen-Schwenningen.

Gehören die vertrauensvollen Rundumsorglos-Schwangerschaftsbetreuungen, wie noch zu Zeiten von Hebamme Marie Pflugbeil aus Rötenberg, der Geschichte an? "Yvonne hatte immer ihre ›Hexenküche‹. Sie arbeitete mit Homöopathie und Akupunktur. Und das tat uns richtig gut", berichtet eine Mutter schmunzelnd. Eine andere Mutter rief nach der Nachricht von Bonadio sieben Hebammen an – ohne Erfolg. "Die Suche stresste mich total. Ich habe viel geheult. Schließlich gab ich auf", berichtet die mit Zwillingen schwangere Physiotherapeutin. Frauenärzte könnten teils keine Hebammen vermitteln, berichten die Schwangeren. Krankenkassen hätten Listen, doch die seien bereits komplett ausgelastet. Verfügbar seien manche erst wieder ab März 2017. Wirklich verantwortlich für die werdenden Eltern fühle sich keiner, klagt die Gruppe aus Schiltach. Nach der Geburt gibt es keinen Ansprechpartner, wenn es etwa Stillprobleme gebe, fürchten viele. "Die Hebammen tun mir leid. Oft haben sie selbst Familien. In der Regel arbeiten sie ohne Bürokraft und sollen gleichzeitig überall sein", zeigen sich die Schwangeren verständnisvoll. Außerdem werde der Beruf der Hebamme zu wenig wertgeschätzt und sei unterbezahlt.

"Politiker sind doch oft Eltern. Ich verstehe nicht, warum sie sich so wenig für Hebammen einsetzen", sagt Nicole Laurent kopfschüttelnd. Ihr Mann Eric fügt an: "Wieso wird ein System, das sich über Jahre bewährt hat, gestrichen?" Mehr durch Zufall fand seine Frau eine neue Hebamme.

