Schiltach (sw). Ein defekter Boiler, der größere Mengen Wasser in eine Wohnung auslaufen ließ, war Grund für einen Feuerwehreinsatz in Schiltach am Dienstag um 3.16 Uhr. Mit 14 Wehrangehörigen, so Schriftführer Frieder Götz, sei die Wehr unter Kommando von Harry Hoffmann ausgerückt, um mit drei Wassersaugern die ausgelaufene Menge aufzunehmen. Der Einsatz dauerte rund anderthalb Stunden.