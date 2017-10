Schiltach Wiesenmeister gesucht – und auch gefunden

Entscheidend in den ersten beiden Kategorien sind die vielfältige Artenzusammensetzung und der Futterwert der genutzten Wiesen, während in der dritten Kategorie die Vielfältigkeit des gesamten Betriebes (Viehhaltung, verschiedene Grünlandtypen und hoher Anteil artenreicher Flächen) bewertet wird.

Zum Kreis der Gewinner im Bereich des Schwarzwaldes zählen die Berg- und Talwiesen GbR aus Schenkenzell, Familie Mantel aus Wolfach, Theo Lehmann aus Rötenberg, Gerhard Wössner aus Rötenberg sowie Gisela und Wilfried Schmieder aus Aichhalden.

Zu den Preisträgern im Bereich der Oberen Gäue und des Südwestlichen Albvorlands zählen Frank Stöhr aus Irslingen, David Mauch aus Sulz und Johannes Sauter aus Epfendorf.

Auf die Sieger warten attraktive Preise wie Reisegutscheine mit Betriebshelfer bei Bedarf, eine Heißluftballonfahrt und mehr. Außerdem erhält jeder Teilnehmer eine kleine Anerkennung. Die feierliche Prämierung der Sieger findet am 15. Oktober im Rahmen des Schiltacher Bauernmarkts ab 11 Uhr statt. Landrat Wolf-Rüdiger Michel wird zusammen mit Staatssekretär Andre Baumann (Umweltministerium) die Urkunden und Preise an die Gewinner der verschiedenen Kategorien übergeben. Die Wiesenmeisterschaft wird vom LEV Landkreis Rottweil und dem LEV Mittlerer Schwarzwald in Kooperation mit dem Landkreis Rottweil, dem Kreisbauernverband (KBV) Rottweil, der LAZBW Aulendorf, dem Regierungspräsidium Freiburg Referat 56, dem BUND Regionalverband Schwarzwald-Baar-Heuberg, dem Nabu Dunningen, dem BLHV Ortsverband Wolfach, dem Schwarzwaldverein, dem Landesnaturschutzverband (LNV), dem Landesverband Badischer Imker und dem Institut für Agrarökologie und Biodiversität veranstaltet.

Zu den Unterstützern zählen die Kreissparkasse Rottweil, der Maschinenring Schwarzwald-Neckar-Alb, die Raiffeisen Kinzigtal, die BayWa Oberndorf, der Bezirksimkerverein Rottweil und die Marktscheune Berghaupten. Die Wiesenmeisterschaft wird maßgeblich mit Mitteln der Stiftung Klaus Grohe Schiltach gefördert.