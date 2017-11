Schiltach. Die Volkshochschule lädt am Donnerstag, 9. November, um 19 Uhr zum Vortrag "Wie ticken wir? Entscheiden wir wirklich selbst?" in den Schlossbergsaal des Gottlob-Freithaler-Hauses ein. Ständig werden wir manipuliert ohne es bewusst zu merken. Wie entsteht die eigene Meinung über Dinge und Personen? Ein Vortrag von Dipl. Sozialpädagogin (FH) Regina Niemeyer über einige Mechanismen, die uns in Zukunft auffallen werden. Anmeldungen sind nicht erforderlich. Der Eintritt ist beträgt 3 Euro.