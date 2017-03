Schiltach Wie Künstler Lehengericht wahrnehmen

Kaum noch einen freien Stehplatz gab es am Freitagabend im Foyer des Schiltacher Rathauses, so viele Besucher kamen zur Vernissage. "Sie waren der Initiator und Motor dieser Ausstellung", dankte Bürgermeister Thomas Haas in seiner Begrüßung dem Lehengerichter Ortsvorsteher Thomas Kipp für sein Engagement.

Im Jahr 1815 hatte sich die Mehrheit aller Schiltacher und Lehengerichter Bürger für eine Trennung der beiden Orte ausgesprochen. Am 10. November 1817 wurde die Trennungsurkunde von den beiden Gemeinden unterzeichnet. "Dies war ein besonderes Ereignis in der gemeinsamen Geschichte, im November jährt es sich zum 200. Mal.

Seit 1974 sind die beiden Gemeinden wieder vereint und ihre Bewohner können auf eine bewegte Zeit zurückblicken", erklärte Kipp in seiner Ansprache. Bisher sei aber eher wenig über die Geschichte des Außenbereichs von Schiltach veröffentlicht worden, deshalb habe es in der Bevölkerung immer wieder den Wunsch gegeben, mehr über den Ortsteil Lehengericht zu erfahren.