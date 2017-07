Schiltach Wendeplatte verschiebt sich zur Stadt hin

Im Gemeinderat stellte Anemone Welsner vom Büro für Garten- und Landschaftsarchitektur zwei Varianten für die Gestaltung des Umfelds am Bahnhof vor. Momentan sei "der Empfangsbereich am Bahnhof als Visitenkarte von Schiltach nicht ansprechend"; alles sei sehr funktional eingerichtet.

Das Bahnhofsgebäude als künftige Praxis eines Neurologen brauche einen barrierefreien Zugang über eine Rampe sowie Stellplätze. Vor dem Bahnhof sind die parallel verlaufenden Haltestellen für Busse aus beiden Richtungen. Auf der Wendeplatte müssen zwei Busse an einander vorbeikommen, weil Fahrer dort Pausen machen; auch Gelenkbusse müssen dort wenden können. Zehn Stellplätze für Autos und einige für Fahrräder sollen eingerichtet und die Zufahrt zur Firma Schöttle verbessert werden.

In der Variante I bleibt der Wendeplatz um die Insel mit WC; elf Stellplätze sollen von der Wendeplatte her angefahren werden, nicht mehr von der Bahnhofstraße aus. Für die Variante II wird die Wendeplatte zur Stadt hin verschoben, um mehr Raum für vier Bäume neben dem Bahnhof zu schaffen. Zehn Stellplätze werden senkrecht zu den Gleisen angeordnet, daneben zum Bahnhof hin ein WC. Die Bushaltestellen bleiben an zwei Steigen vor dem Bahnhof.