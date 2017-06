Schiltach Weit mehr als nur Lieferanten für Honig

Zwei hochkarätige Imker- und Bienenexperten waren gekommen: Frieder Wolber, der Vorsitzende des Imkervereins Schiltach/Lehengericht, sowie sein Fachkollege Fritz Brenn. Mit dabei waren auch die beiden Klassenlehrerinnen Tina Fischer und Marlis Veeser.

Rektor Klaus Langenbacher wies einleitend auf die Wichtigkeit des Bienen- und Imkerthemas hin. Das Leben der Bienen sei eine Wunderwelt. Und die beiden Fachleute führten dann anschaulich in diese Wunderwelt. Die Imkerei, so sagten sie, sei ein schönes und spannendes Hobby, das aber zugleich sehr nützlich für die Bestäubung der Obstbäume sei und überdies einen wertvollen Honigertrag bringe.

Die Bienen als Sozialverband in einem Volk gebe es schon seit 30 Millionen Jahre. Zunächst hätten sie in Baumhöhlen gelebt. Die so genannten Zeitler, die Vorgänger der heutigen Imker, hätten dort den Honig geerntet. Später seien dann die aus Stroh geflochtenen Bienenkörbe als Bienenwohnungen aufgekommen, in der hiesigen Gegend vor allem der alemannische Drehkorb. Der Bienenkasten mit den eingehängten Waben und den Mittelwänden habe später den Korb abgelöst. Die Referenten informierten über die Entstehung des Bienenwachses und seine Verwendung sowie über Bienenprodukte wie das "Gelee Royal", ein gutes Heilmittel.