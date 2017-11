Schiltach Wehr übt Rettung aus Firmengebäude

Schiltach-Hinterlehengericht. Alarm: In der Firma BBS kam es am Samstag zu starker Rauchentwicklung – so zumindest die Annahme für die Feuerwehrübung im Ortsteil Hinterlehengericht.

Der Alarm für die Abschlussübung tönte um genau 15 Uhr. Bereits sieben Minuten später war das erste Fahrzeug der Schiltacher Feuerwehr vor Ort.

Am angenommenen Brandort war die Lage anfangs noch lange unklar. Was genau passiert war, musste erst aufwendig erörtert werden. Festgestellt wurde dafür schnell, dass vier Personen der Firma "vermisst" wurden. Diesen "Zwischenfall" in der Übungsannahme hatten Mitarbeiter der BBS selbst ausgedacht. Schwierigkeiten machte der imaginäre Rauch im Brandobjekt.