Die Schiltacher Feuerwehr lädt auf Samstag, 21. Oktober, zur Herbstübung am Gerätehaus ein. Ab 15 Uhr sind Stationen aufgebaut, bei der die Fahrzeuge vorgeführt werden. Zudem wird eine mobile Hochwasserwand aufgestellt und die Unfallrettung ein Thema sein. Die Fahrzeugboxen und das Gerätehaus sind geöffnet. Am Geschehen wird sich auch die DRK-Ortsgruppe beteiligen. Am Samstag, 4. November, 15 Uhr, geht es dann zur Lehengerichter Herbstübung auf dem Firmengelände von BBS. Foto: Becker