Schiltach Wanderung mit Licht

Der Verein lässt zum Jahresende einen alten alemannischen Brauch aufleben, den Lichtgang. Der Zeit des Brauches "z’Licht gange" entsprechend, in der es noch kein elektrisches Licht gab, zog die Gruppe mit 18 Wanderern nach Anbruch der Dämmerung nur mit Fackeln und Laternen zunächst stadtauswärts und dann bergan durch den Wald bis zum Schwenkenhof.

In der Vesperstube wurde die Wanderschar laut Mittelung bereits erwartet. Statt elektrischen Lichts sorgten Kerzen und Laternen für die Beleuchtung. Nach der Wanderung stärkte sich die Gruppe mit einem Vesper. In gemütlicher Runde wurde geplaudert, gespielt und einige Anekdoten des Wanderjahres zum Besten gegeben. Die Mitglieder des Schwarzwaldvereins bastelten Bienenwachskerzen und stellten Duftkissen mit aromatischen Kräutern her.

Einige Frauen reichten Selbstgebackenes aus der eigenen "Weihnachtsbäckerei" und das Flackern der vielen Kerzen sorgten für eine angenehme Atmosphäre.